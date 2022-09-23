Суд вынес приговор виновным в смертельном пожаре в детском лагере

Суд в Хабаровском крае вынес приговор трем фигурантам уголовного дела о гибели четырех детей в лагере «Холдоми» летом 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора в регионе Анну Исаеву.

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«Девять лет с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на три года — владельцу лагеря, восемь лет с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на три года — директору лагеря и четыре года с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года — начальнику отдела надзорной деятельности и профилактики работы по Солнечному району», - заявила собеседница агентства.

Отбывать наказание им предстоят в исправительной колонии общего режима.

Обвинение просило по восемь лет главе лагеря Максиму Кузнецову и директору компании «Экстрим сервис» Виталию Бурлакову. Они обвинялись в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также обвинение настаивало на пяти годах заключения в отношении начальника районного отдела МЧС Эдуарду Новгородцеву, который обвиняется в халатности.

Как установлено на суде, ночью 23 июля 2019 года в одной из палаток лагеря произошло возгорание оставленного без присмотра тепловентилятора. В огне погибли четыре ребенка. Еще шестеро несовершеннолетних получили различные травмы. Причиной происшествия называется нарушение правил пожарной безопасности. Также в лагере отсутствовала инструкция о действии персонала по эвакуации людей при пожаре, а у персонала не было средств индивидуальной защиты.

Всего в «Холдоми» находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.