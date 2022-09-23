Фейковые списки подлежащих мобилизации россиян стали распространяться в сети

На фоне объявления в России частичной мобилизации в интернете стали появляться фейковые базы с персональными данными якобы подлежащих призыву россиян на службу.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва Анна Быкова / Вечерняя Москва

Редакция газеты «Коммерсантъ» обнаружила на теневых форумах и каналах в Telegram базу данных о гражданах, которые якобы войдут в первую волну частичной мобилизации. В ней содержится информация о более чем 300 тысячах человек с их ФИО, датами рождения, сериями и номерами паспортов, а также адресами.

Как рассказали журналистам эксперты по кибербезопасности, в данном документе собрана информация из различных прошлых утечек, файл содержит большое количество ошибок, в нем есть женские имена.

В Роскомнадзоре рассказали, что такие «утечки» являются частью информационного давления на россиян на фоне специальной военной операции и начала частичной мобилизации.