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20 минут назад

Грузовой состав остановил судоходство на Волге

Вечерняя Москва

Грузовое судно, которое переправлялось из Астраханской в Волгоградскую область, сел на мель и частично перекрыл судовой ход на Волге. Об этом сообщили в четверг, 22 сентября, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Астраханской области.

Грузовой состав остановил судоходство на Волге
Фото: «Вечерняя Москва»«Вечерняя Москва»

Как сообщается на канале регионального ведомства в Telegram, в результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что повреждений судна, водотечности и утечки горючего также зафиксировано не было.

В грузовой состав входили две баржи и один теплоход. Судно следовало из порта Бузан в порт Волжский. В качестве груза на борту была сера. Буксир для оказания помощи по плану должен прибыть к месту инцидента в 10 утра пятницы, 23 сентября.

В конце июля появилась информация, что археологи обнаружили в Астраханской области культурный слой Хазарского времени. Предполагается, что он может быть связан со столицей Хазарского каганата.

По словам доцента кафедры российской истории и документоведения НИУ «БелГУ» Владимира Сарапулкина, находка означает, что столичный регион Хазарии стал открытым для археологии. Теперь получены первые представления о том, как там жили люди. Но понимание этого пока еще самое предварительное, так как предстоит много работы.

Происшествия,МЧС России,
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