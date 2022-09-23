В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
24 минуты назад

Адвокаты россиянина Клюшина нашли ошибку в показаниях ФБР

Газета.Ruиещё 1

Адвокаты россиянина Владислава Клюшина, которого обвиняют в совершении экономических преступлений в Соединенных Штатах, нашли ошибку в показаниях агента ФБР, сообщает РИА "Новости".

Адвокаты россиянина Клюшина нашли ошибку в показаниях ФБР
Фото: zocalo.comzocalo.com

"Защита Владислава Клюшина настаивает на проведении слушания по поводу ошибок и упущений в письменных показаниях специального агента ФБР Канга, которые использовались для получения ордеров на обыск для доступа к электронным данным Клюшина, и исключении из обвинения пунктов об инсайдерской торговле", - заявил представитель защиты Клюшина

Спецагент ФБР Би Джей Канг, по словам защиты, получил ордер на обыск Клюшина необоснованно - обоснованием служила только схожесть сделок другого обвиняемого по делу. "Сам факт параллельной торговли ценными бумагами никак не позволяет утверждать, что Клюшин мог быть вовлечен в инсайдерскую торговлю на основании только того, что одна позиция (акции одной компании) якобы торговалась одновременно с другим участником обвинения", - заявили адвокаты.

Ранее Bloomberg сообщил, что россиянина Владислава Клюшина могут включить в обмен заключенными между РФ и США.

Происшествия,ФБР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители