Адвокаты россиянина Клюшина нашли ошибку в показаниях ФБР

Адвокаты россиянина Владислава Клюшина, которого обвиняют в совершении экономических преступлений в Соединенных Штатах, нашли ошибку в показаниях агента ФБР, сообщает РИА "Новости".

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"Защита Владислава Клюшина настаивает на проведении слушания по поводу ошибок и упущений в письменных показаниях специального агента ФБР Канга, которые использовались для получения ордеров на обыск для доступа к электронным данным Клюшина, и исключении из обвинения пунктов об инсайдерской торговле", - заявил представитель защиты Клюшина

Спецагент ФБР Би Джей Канг, по словам защиты, получил ордер на обыск Клюшина необоснованно - обоснованием служила только схожесть сделок другого обвиняемого по делу. "Сам факт параллельной торговли ценными бумагами никак не позволяет утверждать, что Клюшин мог быть вовлечен в инсайдерскую торговлю на основании только того, что одна позиция (акции одной компании) якобы торговалась одновременно с другим участником обвинения", - заявили адвокаты.