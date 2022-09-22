В Москве задержан подозреваемый в расстреле чеченцев 23-летней давности

В Москве задержали бывшего совладельца ресторана «Сергей» в Праге , который 23 года назад расстрелял нескольких чеченцев в ходе мафиозной разборки и скрылся на территории России . Об этом в четверг, 22 сентября, сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, задержанный — 47-летний Владимир Найко. Он и его брат были совладельцами ресторана «Сергей» в Праге. В апреле 1999 года в заведении произошла бандитская разборка: уроженцы Чеченской Республики вымогали часть дохода у ресторана. Владимир Найко и его брат оборонялись, пришлось открыть огонь из пистолета. Один посетитель был убит, еще один тяжело ранен. Оба брата были задержаны, но Владимир сумел сбежать. Его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы, в то время как его брата — к восьми годам реального срока. Владимира объявили в международный розыск.