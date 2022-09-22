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35 минут назад

Россиянин отправится в колонию на 9 лет за убийство знакомого лопатой

Газета.Ru

В Оренбургской области местного жителя признали виновным в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры. Преступление было совершено в апреле 2022 года.

Россиянин отправится в колонию за убийство знакомого лопатой
Фото: ТАССТАСС

Подсудимый распивал спиртное вместе со своим приятелем и поссорился с ним. Тогда злоумышленник взял лопату и несколько раз ударил оппонента по голове, тот скончался на месте. За свое преступление обвиняемый был приговорен к 9 годам лишения свободы, однако не согласился с решением суда и подал апелляцию.

Мужчина утверждал, что его действия квалифицировали не по той статье, ведь умысла на убийство у него не было. Однако жалоба была отклонена, приговор остался без изменений.

Ранее сообщалось, что житель Тюменской области зарезал жену за отказ помогать ему сажать картошку.

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