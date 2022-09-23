Раскрыты подробности убийства молодого человека в Новой Москве

«В ходе допроса он признал свою вину, пояснив следователю, что незадолго до случившегося встретился с молодым человеком для разговора. На почве личных неприязненных отношений к потерпевшему, вызванных ревностью к своей сожительнице, фигурант нанес ему ножевые ранения, после чего скрылся», — говорится в сообщении.