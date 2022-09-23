Раскрыты подробности убийства молодого человека в Новой Москве

Подробности убийства молодого человека в столице раскрыл следствию подозреваемый в преступлении, сообщает ГСУ СК по Москве.
«В ходе допроса он признал свою вину, пояснив следователю, что незадолго до случившегося встретился с молодым человеком для разговора. На почве личных неприязненных отношений к потерпевшему, вызванных ревностью к своей сожительнице, фигурант нанес ему ножевые ранения, после чего скрылся», — говорится в сообщении.
Тело молодого человека с колото-резаными ранениями было обнаружено рядом с автомобилем, припаркованным на территории поселения Сосенское Новой Москвы, во вторник, 20 сентября. По факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК России. В четверг, 22 сентября, подозреваемый был задержан. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
Ранее сообщалось об убийстве из ревности на Люблинской улице столицы. Жителя Москвы зарубил мачете влюбленный в его жену бездомный.