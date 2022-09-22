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1 час назад

Главного нотариуса Московской области задержали по подозрению в коммерческом подкупе

Вечерняя Москва

Президент Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов задержан в столице по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 22 сентября.

Задержан главный нотариус Московской области
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по МосквеПресс-служба ГСУ СК по Москве

По ее словам, в сентябре 2021 года Смирнов, зная о заинтересованности гражданки в том, чтобы ее сына назначили на должность нотариуса в одном из округов Подмосковья, потребовал от матери кандидата взятку в размере пяти миллионов рублей. За это президент палаты обещал помочь молодому человеку пройти конкурс на вакантное место.

Передача денег состоялась в служебном кабинете, который находится на Озерковской набережной в столице.

Преступную деятельность Смирнова выявили сотрудники СК и ФСБ России. Главного нотариуса Подмосковья задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере».

На данный момент Смирнов доставлен в подразделение СК для проведения следственных действий.

Происшествия,Юлий Иванов,Станислав Смирнов,Следственный комитет,ФСБ,
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