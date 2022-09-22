Подполковнику МВД отменен приговор за убийство задержанного

Верховный суд Дагестана отменил приговор бывшему начальнику отдела уголовного розыска МВД республики подполковнику полиции Сайпулакади Джамалудинову, осужденному за убийство задержанного на опросе к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы экс-полицейского, настаивающего на своей невиновности. Судебная коллегия выявила грубые нарушения уголовно-процессуального закона при оглашении судом первой инстанции приговора. Дело направлено на пересмотр в Ногайский районный суд, где рассматривалось дело подполковника прежде, причем два раза.

Джамалудинова дважды судили за преступление, совершенное в 2014 году. Он занимался поиском причастных к изнасилованию и убийству 17-летней девушки. В этом был заподозрен 22-летний житель райцентра Терекли-Мектеб Эрадиль Асанов. Его доставили в отдел полиции, где во время опроса, как считает следствие, он был застрелен Джамалудиновым из табельного пистолета.