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28 минут назад

Подполковнику МВД России отменен приговор за убийство задержанного

Lenta.ru

Верховный суд Дагестана отменил приговор бывшему начальнику отдела уголовного розыска МВД республики подполковнику полиции Сайпулакади Джамалудинову, осужденному за убийство задержанного на опросе к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подполковнику МВД отменен приговор за убийство задержанного
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы экс-полицейского, настаивающего на своей невиновности. Судебная коллегия выявила грубые нарушения уголовно-процессуального закона при оглашении судом первой инстанции приговора. Дело направлено на пересмотр в Ногайский районный суд, где рассматривалось дело подполковника прежде, причем два раза.

Джамалудинова дважды судили за преступление, совершенное в 2014 году. Он занимался поиском причастных к изнасилованию и убийству 17-летней девушки. В этом был заподозрен 22-летний житель райцентра Терекли-Мектеб Эрадиль Асанов. Его доставили в отдел полиции, где во время опроса, как считает следствие, он был застрелен Джамалудиновым из табельного пистолета.

Полицейского задержали спустя пять лет и отдали под суд. По итогам первого процесса ему было переквалифицировано обвинение с убийства на причинение смерти по неосторожности, за что он получил два года. Приговор был опротестован прокуратурой. После второго рассмотрения в июне суд приговор Джамалудинова к восьми годам колонии.

Происшествия,МВД России,Коммерсант,
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