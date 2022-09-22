Огонь охватил мост из-за ДТП фуры с силиконовым маслом в Китае

Инцидент произошел в среду, 21 сентября, в провинции Аньхой. Отмечается, что утром на скоростной эстакаде столкнулись грузовой автомобиль и автоцистерна, которая перевозила силиконовое масло.

В результате аварии автоцистерна загорелась. Судя по кадрам, масло растеклось по мосту и вспыхнуло. Черный столб дыма был виден за несколько километров, справиться с огнем удалось спустя три часа. По некоторым данным, травмы получил один человек.