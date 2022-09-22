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52 минуты назад

Огонь охватил мост из-за ДТП фуры с силиконовым маслом в Китае

Газета.Ru

Автоцистерна, перевозившая силиконовое масло, попала в ДТП и загорелась в Китае. Видео разместил Telegram-канал Mash.

Огонь охватил мост из-за ДТП фуры с силиконовым маслом в Китае
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи
Инцидент произошел в среду, 21 сентября, в провинции Аньхой. Отмечается, что утром на скоростной эстакаде столкнулись грузовой автомобиль и автоцистерна, которая перевозила силиконовое масло.

В результате аварии автоцистерна загорелась. Судя по кадрам, масло растеклось по мосту и вспыхнуло. Черный столб дыма был виден за несколько километров, справиться с огнем удалось спустя три часа. По некоторым данным, травмы получил один человек.

Ранее сообщалось, что экскаватор вспыхнул, а затем взорвался на дороге в Екатеринбурге. На место происшествия приехали пожарные, которые смогли потушить горящую технику. Пострадавших нет.

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