Огонь охватил мост из-за ДТП фуры с силиконовым маслом в Китае

Автоцистерна, перевозившая силиконовое масло, попала в ДТП и загорелась в Китае. Видео разместил Telegram-канал Mash.
В результате аварии автоцистерна загорелась. Судя по кадрам, масло растеклось по мосту и вспыхнуло. Черный столб дыма был виден за несколько километров, справиться с огнем удалось спустя три часа. По некоторым данным, травмы получил один человек.
Ранее сообщалось, что экскаватор вспыхнул, а затем взорвался на дороге в Екатеринбурге. На место происшествия приехали пожарные, которые смогли потушить горящую технику. Пострадавших нет.