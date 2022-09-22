Нижегородский студент угрожал массовым убийством школьников

В Нижнем Новгороде студент пообещал устроить массовое убийство в школе, чтобы привлечь внимание девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
Один из учеников переслал директору учебного заведения сообщение от неизвестного юноши, в котором тот попросил прислать ему расписание занятий для восьмого класса.
"Ты не беспокойся, я просто готовлю массовое убийство, ничего такого", — написал подростку пользователь под выдуманным ником.
Глава школы сразу обратилась в правоохранительные органы. Автором сообщения оказался 20-летний студент местного университета. Молодого человека оперативно задержали. В ходе допроса он пояснил, что таким образом хотел пошутить и привлечь внимание одной из школьниц. В результате юношу отпустили.
Ранее сообщалось, что в Чите мужчина забаррикадировался в квартире и пригрозил убить своего сына. 35-летний местный житель выгнал жену в подъезд. Затем он угрожал ножом соседу по дому, после чего заперся в квартире и угрожал застрелить своего ребенка.