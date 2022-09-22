Экскаватор загорелся и взорвался в Екатеринбурге

Экскаватор вспыхнул, а затем взорвался на дороге в Екатеринбурге. Об этом сообщает e1.ru.
На место происшествия приехали пожарные, которые смогли потушить горящую технику. Пострадавших нет. За рулем находился мужчина, который успел выбежать из горящего экскаватора и не пострадал. По его словам, пожар начался в моторном отсеке.
Ранее сообщалось, что тракторист нашел человеческие останки у федеральной трассы в Ульяновской области. По предварительным данным, давность захоронения обнаруженных останков — более 50 лет.