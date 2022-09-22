Экскаватор загорелся и взорвался в Екатеринбурге

Инцидент произошел в Завокзальном районе города на перекрестке улиц Армавирской и Подгорной. Трактор загорелся на ходу и остановился прямо на проезжей части. По словам очевидцев, после того, как огонь охватил всю машину, один за другим произошли три взрыва.