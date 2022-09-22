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2 часа назад

Экскаватор загорелся и взорвался в Екатеринбурге

Газета.Ru

Экскаватор вспыхнул, а затем взорвался на дороге в Екатеринбурге. Об этом сообщает e1.ru.

Экскаватор загорелся и взорвался в Екатеринбурге
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи
Инцидент произошел в Завокзальном районе города на перекрестке улиц Армавирской и Подгорной. Трактор загорелся на ходу и остановился прямо на проезжей части. По словам очевидцев, после того, как огонь охватил всю машину, один за другим произошли три взрыва.

На место происшествия приехали пожарные, которые смогли потушить горящую технику. Пострадавших нет. За рулем находился мужчина, который успел выбежать из горящего экскаватора и не пострадал. По его словам, пожар начался в моторном отсеке.

Ранее сообщалось, что тракторист нашел человеческие останки у федеральной трассы в Ульяновской области. По предварительным данным, давность захоронения обнаруженных останков — более 50 лет.

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