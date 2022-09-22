На электроподстанцию Суджа сбросили взрывное устройство

В Курской области на электроподстанцию Суджа, предположительно, с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство. Об атаке сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Сегодня в 11:20, предположительно, с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа, в результате чего был выведен из строя трансформатор», — объяснил глава области.

По его словам, удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить перебоев с подачей электроэнергии.