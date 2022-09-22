В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
2 часа назад

В Казани 19-летняя девушка погибла, выпав из окна 9-го этажа

Газета.Ru

В Казани в результате падения с высоты погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает портал Татарстан 24.

В Казани 19-летняя девушка погибла, выпав из окна 9-го этажа
Фото: тасстасс

Инцидент произошел на улице Павлова. По данным источника, молодая россиянка выпала из окна своей квартиры, которая располагается на 9-м этаже. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако реанимировать девушку не удалось.

Отмечается, что накануне трагедии девушка рассталась со своим молодым человеком. В момент происшествия россиянка была пьяна и на несколько минут осталась одна, пока ее подруга и мать находились в соседней комнате.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 15-летняя школьница попала в реанимацию после того, как попыталась спуститься по простыням из окна шестого этажа.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители