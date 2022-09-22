В Казани 19-летняя девушка погибла, выпав из окна 9-го этажа

В Казани в результате падения с высоты погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает портал Татарстан 24.

Фото: тасс тасс

Инцидент произошел на улице Павлова. По данным источника, молодая россиянка выпала из окна своей квартиры, которая располагается на 9-м этаже. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако реанимировать девушку не удалось.

Отмечается, что накануне трагедии девушка рассталась со своим молодым человеком. В момент происшествия россиянка была пьяна и на несколько минут осталась одна, пока ее подруга и мать находились в соседней комнате.