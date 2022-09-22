В Москве мужчина полгода хранил тело 87-летней сожительницы на балконе

В Москве на балконе одной из многоэтажек нашли тело 87-летней местной жительницы, завернутое в полиэтиленовый пакет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: риа новости риа новости

Инцидент произошел на улице Ангарской на севере столицы. Оказалось, что тело на протяжении полугода хранил на балконе 45-летний сожитель женщины — она скончалась в апреле 2022 года.

Правоохранители при предварительном осмотре тела не обнаружили признаков насильственной смерти.

На время проверки сожителя покойной задержали, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Точную причину смерти пожилой женщины выяснят судебно-медицинские эксперты.