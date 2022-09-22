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1 час назад

В Москве мужчина полгода хранил тело 87-летней сожительницы на балконе

Газета.Ruиещё 2

В Москве на балконе одной из многоэтажек нашли тело 87-летней местной жительницы, завернутое в полиэтиленовый пакет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве мужчина полгода хранил тело 87-летней сожительницы на балконе
Фото: риа новостириа новости

Инцидент произошел на улице Ангарской на севере столицы. Оказалось, что тело на протяжении полугода хранил на балконе 45-летний сожитель женщины — она скончалась в апреле 2022 года.

Правоохранители при предварительном осмотре тела не обнаружили признаков насильственной смерти.

На время проверки сожителя покойной задержали, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Точную причину смерти пожилой женщины выяснят судебно-медицинские эксперты.

Ранее сообщалось, что под Тюменью осудят женщину, зарубившую мужа топором и три дня хранившую тело в погребе.

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