В Донецке рассказали о последствиях интенсивного обстрела

Центр Донецка подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход крытого рынка. В результате атаки погибло как минимум 5 человек. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Центр Донецка под интенсивным обстрелом со стороны украинских фашистов. Под обстрелами Ворошиловский, Киевский и Калининский районы. Зафиксировано попадание во вход здания Крытого рынка, сообщается о прилетах в районе «Скай сити». Огонь ведется из тяжелой артиллерии калибром 155 мм», - написал градоначальник.

Он также сообщил, что зафиксирован прилет в районе городской администрации Донецка по ул. Артема. По Ворошиловскому району выпущено 5 снарядов калибром 155 мм. По данным СЦКК, огонь по центру города ведется из н.п. Орловка.

«По предварительным данным при обстреле Крытого рынка погибли как минимум 5 человек», - написал Кулемзин, уточнив, что есть много пострадавших.