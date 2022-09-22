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1 час назад

В Донецке рассказали о последствиях интенсивного обстрела

Елена Прошина

Центр Донецка подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход крытого рынка. В результате атаки погибло как минимум 5 человек. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В Донецке рассказали о последствиях интенсивного обстрела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Центр Донецка под интенсивным обстрелом со стороны украинских фашистов. Под обстрелами Ворошиловский, Киевский и Калининский районы. Зафиксировано попадание во вход здания Крытого рынка, сообщается о прилетах в районе «Скай сити». Огонь ведется из тяжелой артиллерии калибром 155 мм», - написал градоначальник.

Он также сообщил, что зафиксирован прилет в районе городской администрации Донецка по ул. Артема. По Ворошиловскому району выпущено 5 снарядов калибром 155 мм. По данным СЦКК, огонь по центру города ведется из н.п. Орловка.

«По предварительным данным при обстреле Крытого рынка погибли как минимум 5 человек», - написал Кулемзин, уточнив, что есть много пострадавших.

В настоящий момент под обстрелами также находятся Кировский район (выпущено 5 снарядов калибром 155 мм) и Куйбышевский район (выпущено 3 снаряда калибром 155 мм). В результате обстрела был уничтожен пассажирский автобус. Из-за опасности боевых действий временно приостановлено движение ряда троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Происшествия,Алексей Кулемзин,
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