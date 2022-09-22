В Южной Африке крокодил напал на смотрителя зоопарка, пишет LADBible. Мужчина отделался легкими травмами и считает, что ему повезло.

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Шон Ле Клюс находился в одном вольере с двумя большими крокодилами и рассказывал посетителям зоопарка про хищников, когда одна из рептилий напала на мужчину. Крокодил вонзил свои зубы в бедро смотрителю, но сотрудник питомника, несмотря на боль, сумел отойти в безопасное место.

Инцидент вызвал панику у людей, которые стали очевидцами происшествия. Впрочем, представитель зоопарка сообщил, что Шон смог вернуться к работе спустя 20 минут, потому что получил легкие повреждения.

"Это как на любой работе - всегда есть вероятность травм", - говорится в заявлении.