Неизвестные подожгли администрацию Камышина

Неизвестные бросили зажигательный предмет в здание администрации Камышина в Волгоградской области ранним утром в пятницу. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.
"Сегодня в утренние часы неустановленными лицами в здание администрации города был брошен зажигательный предмет. В результате зданию причинен незначительный ущерб", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, возгорание ликвидировали до прибытия пожарных подразделений.