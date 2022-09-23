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1 час назад

Неизвестные подожгли администрацию Камышина

ТАССиещё 5

Неизвестные бросили зажигательный предмет в здание администрации Камышина в Волгоградской области ранним утром в пятницу. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Неизвестные подожгли администрацию Камышина
Фото: риа новостириа новости

"Сегодня в утренние часы неустановленными лицами в здание администрации города был брошен зажигательный предмет. В результате зданию причинен незначительный ущерб", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, возгорание ликвидировали до прибытия пожарных подразделений.

Происшествия,МЧС России,
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