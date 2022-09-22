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1 час назад

Россиянин разозлился из-за общения сестры с соседом и открыл огонь по ним

Lenta.ru

В Дагестане местный житель выстрелил из пистолета в 40-летнюю сестру и 48-летнего соседа, узнав об их общении. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Житель Дагестана открыл стрельбу по сестре с соседом из-за их общения
Фото: риа новостириа новости

Разозлившись из-за известия о зарождающемся романе мужчина приехал к родственнице в Буйнакск вечером 21 сентября и застал ее у дома на улице. Прямо там он открыл огонь из пистолета по женщине, выпустив в нее шесть пуль. На звуки стрельбы из дома выскочил сосед и тоже получил выстрел в живот.

Место происшествия после стрельбы заснял очевидец.

На кадрах видны кричащие и бегающие возле дома люди. Обоих пострадавших госпитализировали, они находятся в реанимации.

20 сентября сообщалось, что в Томской области полицейские по горячим следам задержали 28-летнего мужчину, устроившего стрельбу из ружья. Он приревновал односельчанина к своей жене. Мужчина позвонил сопернику и пригласил его на встречу, а сам взял с собой двух братьев. В результате стрельбы ранены двое, третий получил удар прикладом по лицу.

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