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19 минут назад

СМИ: в Мелитополе прогремел взрыв

Никита Бородкин

В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, инцидент произошел в районе Центрального рынка.

СМИ: в Мелитополе прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявили власти региона, взрыв является терактом украинских спецслужб, который нацелен на запугивание граждан в преддверии референдума по вопросу присоединения к России. Пострадали три человека, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напомним, что российские войска освободили Мелитополь в ходе спецоперации на Украине. 16 сентября в городе прогремел взрыв — позднее местные власти объяснили, что это был контролируемый подрыв взрывоопасных предметов, который выполнили инженерные подразделения.

Также два взрыва в городе прозвучали 20 сентября. Незадолго до этого Рогов рассказывал еще о нескольких взрывах в Запорожье — тогда он объяснил это работой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Происшествия,Владимир Рогов,
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