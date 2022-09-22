СМИ: в Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, инцидент произошел в районе Центрального рынка.

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Как заявили власти региона, взрыв является терактом украинских спецслужб, который нацелен на запугивание граждан в преддверии референдума по вопросу присоединения к России. Пострадали три человека, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напомним, что российские войска освободили Мелитополь в ходе спецоперации на Украине. 16 сентября в городе прогремел взрыв — позднее местные власти объяснили, что это был контролируемый подрыв взрывоопасных предметов, который выполнили инженерные подразделения.