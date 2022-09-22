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1 час назад

Школьница из Петербурга попыталась спуститься по простыням с высоты 6-го этажа и сорвалась

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница попала в реанимацию после того, как попыталась спуститься по простыням из окна шестого этажа. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

В Петербурге девочка сорвалась с окна, пытаясь спуститься по простыням
Фото: риа новостириа новости

Инцидент произошел в Выборгском районе 21 сентября 2022 года. По предварительной информации, мать девочки заперла ее одну дома, но подросток решила сбежать. Она связала простыни и попыталась спуститься по ним с высоты шестого этажа. В итоге девочка сорвалась.

Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу №2. Врачи диагностировали у нее многочисленные травмы внутренних органов и головы. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Известно, что семья школьницы неполная и состоит на учете.

Ранее сообщалось, что в Красноярске двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа. Вместе с ребенком в квартире был его 29-летний отец — мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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