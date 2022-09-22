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51 минуту назад

ФСБ заявила о задержании готовившего теракт на газопроводе агента СБУ

Елена Прошина

Теракт на российском газопроводе готовил агент СБУ по заданию украинских спецслужб. В настоящее время он задержан, сообщили в ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

ФСБ заявила о задержании готовившего теракт на газопроводе агента СБУ
Фото: ТАССТАСС

Как уточняется, ФСБ предотвратила планируемый украинской спецслужбой теракт на объекте нефтегазового комплекса. Он осуществляет поставки энергоносителей в Турцию и Европу.

Как уточняется, из тайника было изъято два самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности. В ходе операции был задержан исполнитель планировавшегося преступления гражданин России, 1978 г.р., завербованный на территории Украины.

«Кроме того, задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, обеспечившие подготовку диверсии», - сообщили в ФСБ.

Также обнаружены средства связи с перепиской и переговорами с куратором из СБУ, а также инструкциями по сборке взрывного устройства и переводу денежных средств. Кроме того, изъяты координаты места совершения подрыва.

Происшествия,ФСБ,СБУ,
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