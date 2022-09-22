Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание администрации Тольятти

Telegram-канал Baza сообщает, что в ночь на 22 сентября в дверь городской администрации Тольятти бросили коктейль Молотова.
Отмечается, что входная дверь администрации загорелась. Огонь удалось потушить, после чего сотрудники Центра «Э» нашли на месте использованные бутылки с зажигательной смесью.
Ранее сообщалось, что МИД России вызвал канадского посла Элисон Ле Клэр в связи с нападением неизвестного на посольство России в Оттаве. В ночь на 12 сентября злоумышленник забросил коктейль Молотова через забор на территорию дипмиссии и убежал. В посольстве сообщили, что состав смеси не воспламенился, поэтому никто из сотрудников не пострадал. Москва потребовала найти виновного и обеспечить охрану сотрудников посольства и членов их семей.
6 сентября в Петербурге был задержан мужчина, бросивший коктейль Молотова в автобус с пассажирами.