Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание администрации Тольятти

Ранее сообщалось, что МИД России вызвал канадского посла Элисон Ле Клэр в связи с нападением неизвестного на посольство России в Оттаве. В ночь на 12 сентября злоумышленник забросил коктейль Молотова через забор на территорию дипмиссии и убежал. В посольстве сообщили, что состав смеси не воспламенился, поэтому никто из сотрудников не пострадал. Москва потребовала найти виновного и обеспечить охрану сотрудников посольства и членов их семей.