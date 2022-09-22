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16 минут назад

Baza: в Тольятти коктейль Молотова бросили в дверь администрации города

Газета.Ruиещё 1

Telegram-канал Baza сообщает, что в ночь на 22 сентября в дверь городской администрации Тольятти бросили коктейль Молотова.

Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание администрации Тольятти
Фото: риа новостириа новости

Отмечается, что входная дверь администрации загорелась. Огонь удалось потушить, после чего сотрудники Центра «Э» нашли на месте использованные бутылки с зажигательной смесью.

Ранее сообщалось, что МИД России вызвал канадского посла Элисон Ле Клэр в связи с нападением неизвестного на посольство России в Оттаве. В ночь на 12 сентября злоумышленник забросил коктейль Молотова через забор на территорию дипмиссии и убежал. В посольстве сообщили, что состав смеси не воспламенился, поэтому никто из сотрудников не пострадал. Москва потребовала найти виновного и обеспечить охрану сотрудников посольства и членов их семей.

6 сентября в Петербурге был задержан мужчина, бросивший коктейль Молотова в автобус с пассажирами.

Происшествия,МИД России,
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