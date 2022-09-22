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2 часа назад

Германия и Швейцария планируют провести учения на АЭС Лайбштадт по ликвидации ЧС

ТАССиещё 1

Федеральные власти и администрация отдельных кантонов Швейцарии, а также федеральные и региональные власти Германии проведут учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в случае ее возникновения на АЭС в Лайбштадте. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте Федерального совета Швейцарии.

Германия и Швейцария проведут учения на АЭС Лайбштадт по ликвидации ЧС
Фото: риа новостириа новости

"С 27 по 29 сентября 2022 года правительство Конфедерации и кантонов, атомная электростанция Лайбштадт (CNL) и федеральные и региональные власти Германии будут обучаться ликвидации последствий аварии на АЭС", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что предстоящие учения не повлияют на работу электростанции.

В документе отмечается, что подобные учения проходят раз в два года. Они проводятся поочередно на одной из трех швейцарских АЭС.

В Швейцарии действует запрет на строительство новых АЭС. Он стал следствием референдума, состоявшегося в 2017 году.

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