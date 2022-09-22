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2 часа назад

В Волгограде маршрутка перевернулась и въехала в автобус

ТАССиещё 1

Маршрутка с пассажирами, которые ехали из Москвы в Элисту, перевернулась и въехала в автобус в Волгограде. По предварительным данным, пострадал только водитель маршрутного такси, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде маршрутка перевернулась и въехала в автобус
Фото: тасстасс

"По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя автомашиной Mercedes-benz маршрут "Москва-Элиста", двигаясь по проспекту Университетскому в сторону улицы Тормосиновская в третьем ряду, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде бордюрного камня и совершил опрокидывание. После этого произошло столкновение с автобусом (маршрут 55). В результате пострадал водитель Mercedes", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, по предварительным данным, среди пассажиров маршрутного транспортного средства пострадавших нет.

Происшествия,МВД России,
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