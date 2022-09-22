В Волгограде маршрутка перевернулась и въехала в автобус

"По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя автомашиной Mercedes-benz маршрут "Москва-Элиста", двигаясь по проспекту Университетскому в сторону улицы Тормосиновская в третьем ряду, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде бордюрного камня и совершил опрокидывание. После этого произошло столкновение с автобусом (маршрут 55). В результате пострадал водитель Mercedes", - говорится в сообщении.