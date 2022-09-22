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16 минут назад

Россиянина арестовали за убийство знакомого ножом из-за личной неприязни

Lenta.ru

В Курской области 38-летнего россиянина задержали за убийство знакомого ножом. Об этом в четверг, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянина арестовали за убийство знакомого ножом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, 12 сентября в доме на улице Лесная в селе Плоское нетрезвый фигурант не менее двух раз ударил приятеля ножом в голову и тело. Причиной расправы стала личная неприязнь.

Спустя четыре дня потерпевший скончался в больнице. После этого напавшего на него мужчину арестовали.

Ранее сообщалось, что в Самарской области россиянин убил знакомого ножом из-за обидных слов в свой адрес.

Происшествия,Следственный комитет,
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