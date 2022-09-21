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1 час назад

Неизвестные "заминировали" Останкинскую телебашню в Москве

ТАСС

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва столичной Останкинской телебашни, это сообщение не подтвердилось, информировали ТАСС в среду в экстренных службах.

Неизвестные "заминировали" Останкинскую телебашню в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни. Информация была проверена специалистами, она не нашла подтверждения - опасных предметов не найдено", - сказал собеседник агентства.

С ноября 2019 года в России наблюдаются случаи "минирования" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозе взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых они поступали.

Происшествия,ФСБ,
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