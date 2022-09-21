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53 минуты назад

В Москве проходит несанкционированная акция, начались задержания

Газета.Ruиещё 3

Правоохранители начали задерживать участников несанкционированной протестной акции в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости".

В Москве проходит несанкционированная акция, начались задержания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист заявил, что перед этим полиция призвала собравшихся разойтись и не нарушать порядок, а также предупредила о том, что может начать задержания, так как протест не был санкционирован властями.

Участники акции проигнорировали требования правоохранителей, добавляет корреспондент, а задержания начались после того, как один из них поднял плакат.

Позднее, заявил журналист, задержания прекратились, полиция продолжила призывать граждан разойтись.

По данным Telegram-канала Baza, акция проходит на Старом Арбате.

Ранее днем прокуратура Москвы напомнила, что за участие в несогласованных массовых акциях может грозить ответственность, а Роскомнадзор предупредил средства массовой информации о "незамедлительной блокировке" в случае распространения в интернете ложной информации о процессе мобилизации в России.

Происшествия,Роскомнадзор,
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