В Москве проходит несанкционированная акция, начались задержания

Правоохранители начали задерживать участников несанкционированной протестной акции в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости".

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Журналист заявил, что перед этим полиция призвала собравшихся разойтись и не нарушать порядок, а также предупредила о том, что может начать задержания, так как протест не был санкционирован властями.

Участники акции проигнорировали требования правоохранителей, добавляет корреспондент, а задержания начались после того, как один из них поднял плакат.

Позднее, заявил журналист, задержания прекратились, полиция продолжила призывать граждан разойтись.

По данным Telegram-канала Baza, акция проходит на Старом Арбате.