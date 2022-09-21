В Москве проходит несанкционированная акция, начались задержания

Правоохранители начали задерживать участников несанкционированной протестной акции в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости".
Журналист заявил, что перед этим полиция призвала собравшихся разойтись и не нарушать порядок, а также предупредила о том, что может начать задержания, так как протест не был санкционирован властями.
Участники акции проигнорировали требования правоохранителей, добавляет корреспондент, а задержания начались после того, как один из них поднял плакат.
Позднее, заявил журналист, задержания прекратились, полиция продолжила призывать граждан разойтись.
По данным Telegram-канала Baza, акция проходит на Старом Арбате.
Ранее днем прокуратура Москвы напомнила, что за участие в несогласованных массовых акциях может грозить ответственность, а Роскомнадзор предупредил средства массовой информации о "незамедлительной блокировке" в случае распространения в интернете ложной информации о процессе мобилизации в России.