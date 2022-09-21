В летевшем в Ереван самолете умер пассажир

Самолет Нижний Новгород - Ереван в среду совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия пассажира, он умер до оказания помощи медиками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе самарского аэропорта.