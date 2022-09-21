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26 минут назад

Самолет, летевший в Ереван, вынужденно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

ТАССиещё 3

Самолет Нижний Новгород - Ереван в среду совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия пассажира, он умер до оказания помощи медиками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе самарского аэропорта.

В летевшем в Ереван самолете умер пассажир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"21 сентября в 13:35 (12:35 мск - прим. ТАСС) рейс, следовавший из Нижнего Новгорода в Ереван, совершил вынужденную посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров", - рассказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы, на земле самолет встречали реанимационный автомобиль и скорая помощь. Однако, когда медики поднялись на борт, пассажир уже умер.

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