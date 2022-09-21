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34 минуты назад

Появились подробности крушения в Турции российского пожарного вертолета

Lenta.ruиещё 1

В результате крушения пожарного вертолета на юго-западе Турции погибли два гражданина России. Такие подробности появились в местной газете Aydinlik.

Появились подробности крушения в Турции российского пожарного вертолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, двое из семи членов экипажа погибли, остальные были ранены.

«Установлено, что в аварии с вертолетом погибли российский инженер АлекАлександр Яковлев и техник АлекАлексей Волков», — раскрыла имена вертолетчиков газета.

Уточняется, что остальные пилоты госпитализированы в региональную больницу.

В Турции разбился российский вертолет

ТАСС также пишет, что посольство РФ в Турции уже подтвердило гибель двоих россиян. Помимо этого, сообщается, что при падении вертолета пострадали еще трое граждан страны.

О том, что в городе Денизли, расположенном на юго-западе Турции, разбился российский пожарный вертолет, стало известно ранее 21 сентября. Он вылетел для тушения пожара в районе Мармариса в провинции Мугла, когда потерпел крушение в поле в лесопарковой зоне, после чего загорелся. В тот момент были данные об одном погибшем и еще четверых пострадавших.

Происшествия,Александр Яковлев,Алексей Волков,
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