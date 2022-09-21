Появились подробности крушения в Турции российского пожарного вертолета

ТАСС также пишет, что посольство РФ в Турции уже подтвердило гибель двоих россиян. Помимо этого, сообщается, что при падении вертолета пострадали еще трое граждан страны.

О том, что в городе Денизли, расположенном на юго-западе Турции, разбился российский пожарный вертолет, стало известно ранее 21 сентября. Он вылетел для тушения пожара в районе Мармариса в провинции Мугла, когда потерпел крушение в поле в лесопарковой зоне, после чего загорелся. В тот момент были данные об одном погибшем и еще четверых пострадавших.