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11 минут назад

В Турции разбился российский вертолет

Елена Прошина

Принадлежащий России пожарный вертолет разбился в Турции. Один человек погиб, ещё четверо ранены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Sondakika.

В Турции разбился российский вертолет
Фото: CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /

Уточняется, что вертолёт вылетел в сторону города Мармарис, чтобы участвовать в тушении пожара, но потерпел крушение в Денизли.

«Есть информация, что в вертолете находятся 7 человек. В связи с инцидентом начаты спасательные работы. Мы проведем расследование на месте», – заявили в региональной администрации.

Фрагмент беспилотника уничтожен в море около Севастополя

21 сентября в турецком курортном городе Мармарис вспыхнул крупный лесной пожар. Борьба с огнём ведётся с земли и воздуха, в тушении участвуют вертолеты и наземная техника, а также большое число работников лесного хозяйства.

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