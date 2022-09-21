В Турции разбился российский вертолет

Принадлежащий России пожарный вертолет разбился в Турции. Один человек погиб, ещё четверо ранены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Sondakika.
Уточняется, что вертолёт вылетел в сторону города Мармарис, чтобы участвовать в тушении пожара, но потерпел крушение в Денизли.
«Есть информация, что в вертолете находятся 7 человек. В связи с инцидентом начаты спасательные работы. Мы проведем расследование на месте», – заявили в региональной администрации.
21 сентября в турецком курортном городе Мармарис вспыхнул крупный лесной пожар. Борьба с огнём ведётся с земли и воздуха, в тушении участвуют вертолеты и наземная техника, а также большое число работников лесного хозяйства.