В Турции разбился российский вертолет

Принадлежащий России пожарный вертолет разбился в Турции. Один человек погиб, ещё четверо ранены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Sondakika.

Фото: CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen / CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /

Уточняется, что вертолёт вылетел в сторону города Мармарис, чтобы участвовать в тушении пожара, но потерпел крушение в Денизли.

«Есть информация, что в вертолете находятся 7 человек. В связи с инцидентом начаты спасательные работы. Мы проведем расследование на месте», – заявили в региональной администрации.