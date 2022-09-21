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1 час назад

Работник золотодобывающего предприятия в Якутии застрелил коллегу и уснул рядом с телом

Газета.Ru

В Якутии вынесли приговор 46-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве коллеги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В Якутии местный житель застрелил коллегу и уснул рядом с телом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в мае 2022 года на золотодобывающем предприятии. Мужчина в ходе распития спиртных напитков с коллегой вступил с ним в конфликт и, вооружившись охотничьим ружьем ИЖ-94 «Север», выстрелил ему в голову. От полученного ранения жертва скончалась на месте происшествия.

После этого злоумышленник уснул на кровати рядом с телом погибшего.

Позже он был задержан и по ходатайству следователя помещен под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области суд рассматривает дело 53-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в убийстве коллеги. Всего мужчина нанес ему не менее 20 ударов.

Происшествия,Следственный комитет,
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