В Якутии местный житель застрелил коллегу и уснул рядом с телом

В Якутии вынесли приговор 46-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве коллеги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел в мае 2022 года на золотодобывающем предприятии. Мужчина в ходе распития спиртных напитков с коллегой вступил с ним в конфликт и, вооружившись охотничьим ружьем ИЖ-94 «Север», выстрелил ему в голову. От полученного ранения жертва скончалась на месте происшествия.

После этого злоумышленник уснул на кровати рядом с телом погибшего.

Позже он был задержан и по ходатайству следователя помещен под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.