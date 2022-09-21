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54 минуты назад

Тело зарезанного россиянина нашли на проезжей части в Новой Москве

Lenta.ru

В Новой Москве убит мужчина — его зарезали на проезжей части дороги рядом с его автомобилем. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Мужчину зарезали рядом с его автомобилем в Новой Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, поздно вечером 20 сентября на территории поселения Сосенское было обнаружено тело водителя 2000 года рождения с ножевым ранением. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия.

Отрабатывается версия, что мужчину мог убить пассажир, ехавший с ним в машине, сообщает РЕН ТВ.

14 сентября сообщалось, что в Краснодаре 50-летний россиянин зарезал 49-летнего мужчину на глазах у очевидцев. По одной из версий, причиной произошедшего стала ревность нападавшего к жене. По словам очевидцев, инициатор конфликта сначала сбил соперника на машине, а затем вышел и начал бить жертву ножом. После этого мужчина помыл орудие в луже и уехал на автомобиле. Пострадавшего доставили в больницу с множественными ранениями лица и тела, однако он скончался.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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