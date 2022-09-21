Мужчину зарезали рядом с его автомобилем в Новой Москве

В Новой Москве убит мужчина — его зарезали на проезжей части дороги рядом с его автомобилем. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России ( СКР ) Юлия Иванова .

14 сентября сообщалось, что в Краснодаре 50-летний россиянин зарезал 49-летнего мужчину на глазах у очевидцев. По одной из версий, причиной произошедшего стала ревность нападавшего к жене. По словам очевидцев, инициатор конфликта сначала сбил соперника на машине, а затем вышел и начал бить жертву ножом. После этого мужчина помыл орудие в луже и уехал на автомобиле. Пострадавшего доставили в больницу с множественными ранениями лица и тела, однако он скончался.