Пассажир самолета Ryanair справил нужду на кресло и сорвал рейс

Самолет Ryanair прервал полет и совершил вынужденную посадку после того, как один из пассажиров справил нужду на кресло. Об этом пишет Mirror.

Фото: тасс тасс

Инцидент произошел на борту рейса Ryanair, который следовал по маршруту из Манчестера на остров Тенерифе. Отмечалось, что один из пассажиров рейса, который, по заявлению попутчиков, выглядел «очень пьяным и диким», постоянно вскакивал со своего места и беспокоил своим поведением окружающих. Бортпроводники, а также соседи мужчины просили его успокоиться, однако дебошир не унимался.

«В конце концов он захотел пойти в туалет, однако ему отказали. Поэтому он встал и просто справил нужду на свободное место», — рассказали очевидцы.

Поступок дебошира спровоцировал ссору — в конфликт оказались втянуты несколько других пассажиров. Члены экипажа приняли решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту на острове Мадейра. После того как полиция вывела участников беспорядка из самолета, воздушное судно продолжило рейс.