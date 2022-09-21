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2 часа назад

Пассажир самолета после ссоры с соседями справил нужду на кресло и сорвал рейс

Lenta.ru

Самолет Ryanair прервал полет и совершил вынужденную посадку после того, как один из пассажиров справил нужду на кресло. Об этом пишет Mirror.

Пассажир самолета Ryanair справил нужду на кресло и сорвал рейс
Фото: тасстасс

Инцидент произошел на борту рейса Ryanair, который следовал по маршруту из Манчестера на остров Тенерифе. Отмечалось, что один из пассажиров рейса, который, по заявлению попутчиков, выглядел «очень пьяным и диким», постоянно вскакивал со своего места и беспокоил своим поведением окружающих. Бортпроводники, а также соседи мужчины просили его успокоиться, однако дебошир не унимался.

«В конце концов он захотел пойти в туалет, однако ему отказали. Поэтому он встал и просто справил нужду на свободное место», — рассказали очевидцы.

Поступок дебошира спровоцировал ссору — в конфликт оказались втянуты несколько других пассажиров. Члены экипажа приняли решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту на острове Мадейра. После того как полиция вывела участников беспорядка из самолета, воздушное судно продолжило рейс.

Ранее в сентябре в аэропорту Рощино в Тюмени был задержан россиянин, который помочился на стоянке самолета. Сообщалось, что на пассажира составили административный протокол.

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