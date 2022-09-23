В Свердловской области нашли обезглавленное тело 19-летнего юноши

В Свердловской области местные жители нашли тело 19-летнего молодого человека без головы. Об этом сообщает портал E1.ru.
Инцидент произошел 17 сентября 2022 года в деревне Большое Седельниково.
«Он учился в одной школе с моей сестрой. Ему мама только квартиру купила, в этот день собирались переезжать. Она готовилась, а ей позвонили и сказали приехать на опознание», — рассказала знакомая погибшего.
В пресс-службе Центрального межрегионального управления Следственного комитета на транспорте пояснили, что юношу сбил поезд. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 74-летний преподаватель информатики скончался после укусов множества ос. Мужчина ушел в лес за грибами и пропал. Родственники рассказали об исчезновении волонтерам и попросили их помочь в поисках. Тело пенсионера нашли в лесу спустя несколько дней.