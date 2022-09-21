В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности

Власти Брянской области приняли решение продлить высокий («желтый») уровень террористической опасности. Об этом сообщается на сайте правительства граничащего с Украиной региона.

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Режим высокой опасности в российском регионе продлен на 15 суток — он будет действовать до 6 октября.

«Напоминаем, что данные меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз», — говорится в сообщении правительства.

Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

21 сентября Кремль прокомментировал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные регионы. По словам Дмитрия Песков, они хорошо известны, на этих территориях работают следователи.