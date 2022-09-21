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2 часа назад

При взрыве в Кабуле погибли по меньшей мере три человека

ТАССиещё 1

По меньшей мере три человека погибли, 13 пострадали в результате взрыва в столице Афганистана. Об этом в среду сообщил афганский телеканал TOLO news со ссылкой на пресс-секретаря полицейского управления Кабула Халида Задрана.

При взрыве в Кабуле погибли по меньшей мере три человека
Фото: тасстасс

Представитель МВД Афганистана сообщил телеканалу Kabul News, что причиной произошедшего мог стать взрыв газового баллона.

В среду афганская газета Hasht e Subh проинформировала со ссылкой на местные источники, что инцидент произошел в ресторане недалеко от штаб-квартиры национальной энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat.

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