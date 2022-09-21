При взрыве в Кабуле погибли по меньшей мере три человека

По меньшей мере три человека погибли, 13 пострадали в результате взрыва в столице Афганистана. Об этом в среду сообщил афганский телеканал TOLO news со ссылкой на пресс-секретаря полицейского управления Кабула Халида Задрана.
Представитель МВД Афганистана сообщил телеканалу Kabul News, что причиной произошедшего мог стать взрыв газового баллона.
В среду афганская газета Hasht e Subh проинформировала со ссылкой на местные источники, что инцидент произошел в ресторане недалеко от штаб-квартиры национальной энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat.