Россиянин погиб от взрыва гранаты в подъезде жилого дома

В Хабаровском крае погиб один человек в результате взрыва гранаты в подъезде жилого дома, еще двое пострадавших находятся в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло вечером 21 сентября в селе Князе-Волконское. Неизвестные принесли гранату в подъезд дома и привели ее в действие. В результате подрыва пострадали три человека. Их увезли в больницу в тяжелом состоянии. Один из них скончался в медучреждении, несмотря на усилия врачей по его спасению.

Правоохранительные органы ведут поиск причастных к взрыву гранаты и выясняют мотив их поступка.