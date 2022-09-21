На Алтае возбудили дело после смерти людей при падении дельтаплана

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения дельтаплана в Алтайском крае, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщила в среду пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"По данным следствия, 21 сентября во время выполнения прогулочного полета произошло падение сверхлегкого летательного аппарата. В результате происшествия погибли двое мужчин 1988 и 1972 годов рождения", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Частный мотодельтаплан потерпел крушение около 11:00 (07:00 мск) в Хабарском районе Алтайского края. На борту находились два человека, они погибли.