В Забайкалье похитили 8 млн рублей, выделенных по нацпроекту "Демография"

"Выявлена и пресечена противоправная деятельность высокопоставленного должностного лица ГКУ "Краевой центр занятости населения" Забайкальского края и представителя одной из коммерческих фирм, причастных к хищению средств федеральных субсидий. Установлено, что в 2020 году фигуранты, действуя в преступном сговоре, организовали противоправную схему по хищению денежных средств, выделяемых региону из федерального бюджета в рамках национального проекта "Демография" и предназначенных для субсидий юридическим лицам, привлекающим работников из других регионов страны. Ущерб федеральному бюджету составил 8 млн рублей", - говорится в сообщении.