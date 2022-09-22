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42 минуты назад

В Забайкалье возбудили дело о хищении выделенных по нацпроекту "Демография" 8 млн рублей

ТАССиещё 8

Сотрудники ФСБ в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудника краевого центра занятости населения и представителя фирмы, которых подозревают в хищении 8 млн рублей, выделенных по нацпроекту "Демография", сообщила в четверг пресс-служба краевого УФСБ.

В Забайкалье похитили 8 млн рублей, выделенных по нацпроекту "Демография"
Фото: тасстасс

"Выявлена и пресечена противоправная деятельность высокопоставленного должностного лица ГКУ "Краевой центр занятости населения" Забайкальского края и представителя одной из коммерческих фирм, причастных к хищению средств федеральных субсидий. Установлено, что в 2020 году фигуранты, действуя в преступном сговоре, организовали противоправную схему по хищению денежных средств, выделяемых региону из федерального бюджета в рамках национального проекта "Демография" и предназначенных для субсидий юридическим лицам, привлекающим работников из других регионов страны. Ущерб федеральному бюджету составил 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, фигуранты дела фиктивно трудоустраивали в одну из коммерческих фирм жителей из соседних регионов, а затем предоставляли в министерство социальной защиты населения Забайкальского края подложные документы для получения положенных по нацпроекту выплат. В итоге субсидии подозреваемые тратили на личные цели.

Дело возбуждено ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

Происшествия,ФСБ,
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