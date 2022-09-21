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1 час назад

Бывший ректор МАИ погиб на работе

Лера Букина

Бывший ректор Московского авиационного института (МАИ) Анатолий Геращенко погиб в результате падения с лестничного пролета. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Экс-ректор МАИ погиб в стенах института
Фото: пресс-служба МАИпресс-служба МАИ

Инцидент произошел в самом МАИ.

«Сегодня утром 73-летний Анатолий Геращенко упал с высоты, пролетев несколько лестничных пролетов», - пишет автор публикации.

Падение нанесло Геращенко травмы, несовместимые с жизнью. Медикам, прибывшим на место, не удалось спасти ученого.

Ученый Формановский попытался покончить с собой

Анатолий Геращенко в последние периоды жизни был советником ректора.

Накануне стало известно, что в результате ДТП погиб актер и художественный руководитель театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис. Инцидент произошел в Ростовском районе.

Происшествия,Сергей Пускепалис,МАИ,
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