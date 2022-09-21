Экс-ректор МАИ погиб в стенах института

Бывший ректор Московского авиационного института (МАИ) Анатолий Геращенко погиб в результате падения с лестничного пролета. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фото: пресс-служба МАИ пресс-служба МАИ

Инцидент произошел в самом МАИ.

«Сегодня утром 73-летний Анатолий Геращенко упал с высоты, пролетев несколько лестничных пролетов», - пишет автор публикации.

Падение нанесло Геращенко травмы, несовместимые с жизнью. Медикам, прибывшим на место, не удалось спасти ученого.

Анатолий Геращенко в последние периоды жизни был советником ректора.