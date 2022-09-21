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2 часа назад

В российский СИЗО пытались передать пропитанные героином носки

Lenta.ru

Сотрудники СИЗО-1 в Новосибирске пресекли передачу арестанту носков, пропитанных героином — запрещенное вещество сперва обнаружила служебная собака, а анализ указал, какой вид наркотика «спрятан» в одежде. Об этом «Ленте.ру» в среду, 21 сентября, сообщили в ГУФСИН Новосибирска.

В новосибирский СИЗО пытались передать пропитанные героином носки
Фото: 

По данным ведомства, носки были выявлены при осмотре обычной продуктовой посылки для арестанта, которая показалась подозрительной. После того, как служебная собака среагировала на предмет одежды, в лаборатории смогли назвать примерную массу вещества, впитанного тканью — 1,22 грамма диацетилморфина, он же — героин.

Сотрудники СИЗО предъявили результаты исследования арестанту, который должен был получить эти носки. Он написал явку с повинной и дал показания о том, что организовал доставку героина через свою знакомую на свободе. Сотрудники ФСИН отправили собранные материалы в полицию Новосибирска, там будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела и в отношении арестанта, и в отношении его помощницы на свободе.

Происшествия,ФСИН,
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