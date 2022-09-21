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2 часа назад

Фигуранты дела о подрыве газопровода в Крыму получили от 13 до 17 лет колонии

Lenta.ruиещё 2

Верховный суд Крыма вынес приговор фигурантам уголовного дела о подрыве газопровода на территории полуострова, совершенном в 2021 году, передает ТАСС.

Фигуранты дела о подрыве газопровода в Крыму получили реальные сроки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Подсудимые получили наказание в виде лишения свободы сроком от 13 до 17 лет в колонии строгого режима. На суде была доказана их вина в совершении диверсии. Речь идет о заместителе председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация) Наримане Джелялове — он получил 17 лет заключения со штрафом в 700 тысяч рублей за посредничество в совершении преступления; а исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы осуждены на 13 и 15 лет со штрафом в 500 тысяч рублей каждый.

ФСБ установила, что диверсия была организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне при участии «Меджлиса». По данным российских спецслужб, в июне 2021 года исполнители выезжали в Херсон, где сотрудники Главное управление разведки (ГУР) Украины обучили их взрывному делу. За совершение диверсии заказчики обещали им две тысячи долларов.

Организатором в ФСБ считают агента ГУР Ризу Ягьяев-Велиулаева, сбежавшего из Крыма в августе 2016 года, а также сотрудника военной разведки Украины Максима Мартынюка и руководителя оперативной службы «Таврия» Виктора Зелинского. При этом диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым.

23 августа 2021 года в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьи 281 УК РФ («Диверсия»).

Происшествия,Максим Мартынюк,Меджлис крымскотатарского народа,ФСБ,
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