В Новой Москве пассажир зарезал таксиста и скрылся

Водитель такси был убит в Новой Москве. Об этом сообщает ren.tv. Тело, которое лежало на проезжей части, обнаружили прохожие.

Фото: газета.ru газета.ru

Инцидент произошел на территории поселения Сосенского на бульваре Веласкеса. Водитель такси получил четыре ножевых ранения, включая одно в область сердца. Предположительно, это сделал пассажир, который ехал вместе с ним.

По словам очевидцев, в машине следов крови почти не было, только на заднем сиденье. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.