В Новой Москве пассажир зарезал таксиста и скрылся

Водитель такси был убит в Новой Москве. Об этом сообщает ren.tv. Тело, которое лежало на проезжей части, обнаружили прохожие.
Инцидент произошел на территории поселения Сосенского на бульваре Веласкеса. Водитель такси получил четыре ножевых ранения, включая одно в область сердца. Предположительно, это сделал пассажир, который ехал вместе с ним.
По словам очевидцев, в машине следов крови почти не было, только на заднем сиденье. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что водитель набросился на сотрудника «Моспаркинга» за то, что тот сфотографировал номер его авто.