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1 час назад

Жителя Хабаровского края арестовали за убийство и расчленение друга

Газета.Ru

В Хабаровском крае арестовали 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Жителя Хабаровского края арестовали за убийство и расчленение друга
Фото: риа новости риа новости

Инцидент произошел в августе 2022 года в квартире дома в городе Советская Гавань. Мужчина поссорился со своим приятелем, после чего ударил его ножом. От полученного ранения жертва скончалась на месте происшествия.

После этого он расчленил тело и расфасовал по полиэтиленовым пакетам. Их сотрудники правоохранительных органов нашли в жилище и во дворе жилого дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Брянской области 51-летний местный житель обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений своему 59-летнему знакомому, повлекших его смерть. Во время выяснения отношений обвиняемый сначала дважды ударил оппонента кулаком, а после взял деревянную толкушку для картофельного пюре и избил ею друга по голове.

Происшествия,Следственный комитет,
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