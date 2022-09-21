Жителя Хабаровского края арестовали за убийство и расчленение друга

В Хабаровском крае арестовали 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Инцидент произошел в августе 2022 года в квартире дома в городе Советская Гавань. Мужчина поссорился со своим приятелем, после чего ударил его ножом. От полученного ранения жертва скончалась на месте происшествия.
После этого он расчленил тело и расфасовал по полиэтиленовым пакетам. Их сотрудники правоохранительных органов нашли в жилище и во дворе жилого дома.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что в Брянской области 51-летний местный житель обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений своему 59-летнему знакомому, повлекших его смерть. Во время выяснения отношений обвиняемый сначала дважды ударил оппонента кулаком, а после взял деревянную толкушку для картофельного пюре и избил ею друга по голове.