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42 минуты назад

В Ростовской области при пожаре погибли двое детей

ТАССиещё 6

В Боковском районе Ростовской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Еще один ребенок и двое взрослых пострадали. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России региона.

Двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме
Фото: тасстасс

"В 08:02 [в среду] поступило сообщение о пожаре в частном доме в Боковском районе, хутор Астахов <...>. На месте пожара обнаружены тела двух погибших - дети [в возрасте] два месяца и четыре года. Пострадали три человека: двое взрослых (мать и отец) и один ребенок, они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, в 08:40 пожар ликвидировали, его площадь составила 70 кв. м.

Причина пожара устанавливается. В тушении пожара были задействованы 11 человек и четыре единицы техники, добавили в ведомстве.

Происшествия,МЧС России,
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