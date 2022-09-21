Двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме

В Боковском районе Ростовской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Еще один ребенок и двое взрослых пострадали. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России региона.
"В 08:02 [в среду] поступило сообщение о пожаре в частном доме в Боковском районе, хутор Астахов <...>. На месте пожара обнаружены тела двух погибших - дети [в возрасте] два месяца и четыре года. Пострадали три человека: двое взрослых (мать и отец) и один ребенок, они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС, в 08:40 пожар ликвидировали, его площадь составила 70 кв. м.
Причина пожара устанавливается. В тушении пожара были задействованы 11 человек и четыре единицы техники, добавили в ведомстве.