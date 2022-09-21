Двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме

"В 08:02 [в среду] поступило сообщение о пожаре в частном доме в Боковском районе, хутор Астахов <...>. На месте пожара обнаружены тела двух погибших - дети [в возрасте] два месяца и четыре года. Пострадали три человека: двое взрослых (мать и отец) и один ребенок, они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.