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2 часа назад

Медиков башкирского противотуберкулезного диспансера обвинили в истязании детей-сирот

Газета.Ruиещё 2

В Башкирии местные жители обвинили медсестер медицинского учреждения в избиении несовершеннолетних пациентов. Об этом сообщает агентство "Башинформ". Инцидент произошел в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере. По словам местных, медики и персонал не выпускают детей на прогулки по две недели и кричат на пациентов. Помимо этого, в больнице есть тараканы. "Это дети-сироты, с приютов и детских домов, они и так понесли потрясение, оставшись без родителей. Такое жестокое отношение к детям недопустимо. Требую всех виновных строго наказать", — рассказала очевидица. В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что по всем указанным в фактам проводится служебная проверка. Ранее сообщалось, что одной из больниц Бийска медик отказалась осматривать ребенка. Родители привели ребенка в одну из городских больниц к дежурному отоларингологу с жалобами на боль и выделения из носа.

Медиков тубдиспансера в Уфе обвинили в избиении детей
Фото: PixabayPixabay
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