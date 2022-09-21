Ураган "Фиона" в США усилился до четвертой категории

Циклон "Фиона" усилился до урагана четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом во вторник сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Фото: тасс тасс

По его данным, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет около 58 м/с. В настоящее время "Фиона" находится на расстоянии 170 км к северу от острова Кайкос в Атлантическом океане, имеющим статус заморской территории Великобритании, и движется на север со скоростью 13 км/ч.