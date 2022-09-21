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2 часа назад

Ураган "Фиона" усилился до четвертой категории

ТАССиещё 2

Циклон "Фиона" усилился до урагана четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом во вторник сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган "Фиона" в США усилился до четвертой категории
Фото: тасстасс

По его данным, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет около 58 м/с. В настоящее время "Фиона" находится на расстоянии 170 км к северу от острова Кайкос в Атлантическом океане, имеющим статус заморской территории Великобритании, и движется на север со скоростью 13 км/ч.

В воскресенье ураган "Фиона" обрушился на юго-восточное побережье Пуэрто-Рико. Национальный центр по наблюдению за ураганами США объявил штормовое предупреждение. Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико и распорядился предоставить властям этого ассоциированного с США государства федеральную помощь.

Происшествия,Джозеф Байден,
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