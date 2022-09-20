Летевший в Дубай пассажир устроил драку и разбил иллюминатор

Во время авиарейса Пешевар – Дубай один из пассажиров устроил драку с бортпроводниками и разбил стекло иллюминатора. Об этом сообщает издание Daily Star.

По имеющимся данным, дебошир страдает от психических расстройств. Во время полёта он неожиданно впал в ярость и набросился на бортпроводника. В процессе драки мужчина разбил иллюминатор, что вызвало панику среди пассажиров самолёта.

Чтобы обезвредить мужчину, бортпроводникам пришлось обездвижить дебошира, связав ему руки и ноги специальными ремнями. Остаток полёта прошёл без осложнений, после приземления мужчину забрала полиция.