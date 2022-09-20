В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
21 минуту назад

Летевший в Дубай пассажир устроил драку и разбил иллюминатор

Елена Прошина

Во время авиарейса Пешевар – Дубай один из пассажиров устроил драку с бортпроводниками и разбил стекло иллюминатора. Об этом сообщает издание Daily Star.

Летевший в Дубай пассажир устроил драку и разбил иллюминатор
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По имеющимся данным, дебошир страдает от психических расстройств. Во время полёта он неожиданно впал в ярость и набросился на бортпроводника. В процессе драки мужчина разбил иллюминатор, что вызвало панику среди пассажиров самолёта.

Чтобы обезвредить мужчину, бортпроводникам пришлось обездвижить дебошира, связав ему руки и ноги специальными ремнями. Остаток полёта прошёл без осложнений, после приземления мужчину забрала полиция.

Ранее пассажирский самолёт Fokker загорелся в аэропорту Тегерана.

Происшествия,В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители