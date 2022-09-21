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3 часа назад

В доме в центре Москвы из-за ветра рухнул балкон

Lenta.ruиещё 1

В доме, находящемся в центре Москвы, из-за мощного ветра обрушился балкон. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В доме в центре Москвы из-за ветра рухнул балкон
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел во вторник вечером, 20 сентября, на втором этаже дома на улице Долгоруковской. По словам местных жителей, сначала остекление сдуло порывами ветра, пол конструкции перекосило, а затем верхняя часть балкона рухнула на землю. На фотографиях, снятых очевидцем происходящего, можно заметить, что часть конструкции, в том числе стекла с рамами, лежат на асфальте возле дома, а покосившаяся нижняя часть свисает над навесом перед входом в нежилое помещение на первом этаже. В результате инцидента никто не пострадал.

В сентябре в Ростове-на-Дону в доме 1926 года постройки обрушились два балкона. Расположенная на третьем этажа старого дома конструкция упала на соседнюю, расположенную на втором этаже, в результате чего обе рухнули на землю.

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