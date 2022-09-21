В доме в центре Москвы из-за ветра рухнул балкон

Инцидент произошел во вторник вечером, 20 сентября, на втором этаже дома на улице Долгоруковской. По словам местных жителей, сначала остекление сдуло порывами ветра, пол конструкции перекосило, а затем верхняя часть балкона рухнула на землю. На фотографиях, снятых очевидцем происходящего, можно заметить, что часть конструкции, в том числе стекла с рамами, лежат на асфальте возле дома, а покосившаяся нижняя часть свисает над навесом перед входом в нежилое помещение на первом этаже. В результате инцидента никто не пострадал.